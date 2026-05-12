МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимиру Зеленскому приказали срывать мирное урегулирование конфликта, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленскому дана команда: любой ценой срывать переговоры с (Владимиром. — Прим. ред.) Путиным», — сказал он.
Политолог добавил, что визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев направлен на эскалацию отношений с Россией на фоне слов президента России о скором завершении конфликта на Украине.
При этом, пояснил Соскин, глава киевского режима оказался в очень сложной ситуации, выставляя себя единственным препятствием для мирного соглашения.
«Крах Зеленского приближается. Они (Путин и президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) ему просто поставят ультиматум», — резюмировал эксперт.
В понедельник издание Rheinische Post сообщило, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. На пресс-конференции он объявил, что Киев и Берлин будут совместно разрабатывать и производить дроны для дальнего полета до 1,5 тысячи километров.
В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.
Представитель Кремля Дмитрий подчеркивал, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.