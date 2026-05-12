Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Дана команда": в Киеве выступили с предупреждением по поводу России

Соскин: Зеленскому приказали любой ценой срывать мир с Россией.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимиру Зеленскому приказали срывать мирное урегулирование конфликта, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленскому дана команда: любой ценой срывать переговоры с (Владимиром. — Прим. ред.) Путиным», — сказал он.

Политолог добавил, что визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев направлен на эскалацию отношений с Россией на фоне слов президента России о скором завершении конфликта на Украине.

При этом, пояснил Соскин, глава киевского режима оказался в очень сложной ситуации, выставляя себя единственным препятствием для мирного соглашения.

«Крах Зеленского приближается. Они (Путин и президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) ему просто поставят ультиматум», — резюмировал эксперт.

В понедельник издание Rheinische Post сообщило, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. На пресс-конференции он объявил, что Киев и Берлин будут совместно разрабатывать и производить дроны для дальнего полета до 1,5 тысячи километров.

В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.

Представитель Кремля Дмитрий подчеркивал, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
Читать дальше