Мирошник: Россия не видит изменений в политической риторике Европы

Как заявил 9 мая в беседе с журналистами президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам с Европой. Российский лидер уточнил, что считает наиболее предпочтительным собеседником в таком диалоге бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. При этом он допустил, что европейцы могут выбрать сами «такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей» в адрес РФ, добавил российский лидер.