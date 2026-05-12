Мирошник: Россия не видит изменений в политической риторике Европы

Москва готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на все предложения Евросоюза, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что Москва не видит изменений в политической риторике со стороны Европы. Об этом он сообщил газете «Известия».

«Чтобы говорить о каких-то кардинальных переменах в политической риторике, у нас нет никаких оснований», — пояснил Мирошник газете.

Он также отметил, что Россия готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на все предложения Евросоюза. По его словам, европейские страны, используя «словесные манипуляции», пытались повлиять на переговорный процесс между Россией и США в негативном ключе. Слов о переговорах с Россией недостаточно, чтобы прийти к договоренности, добавил Мирошник.

Как заявил 9 мая в беседе с журналистами президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам с Европой. Российский лидер уточнил, что считает наиболее предпочтительным собеседником в таком диалоге бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. При этом он допустил, что европейцы могут выбрать сами «такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей» в адрес РФ, добавил российский лидер.

Некоторые европейские лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, ранее уже высказывались за назначение спецпосланника ЕС по Украине и Стубб назывался среди возможных кандидатур.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше