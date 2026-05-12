Депутат Якубовский: собственников обязаны уведомить о плановом отключении воды

Плановое летнее отключение горячей воды допускается, но только при соблюдении установленного порядка. Базовый документ здесь — постановление правительства России «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Об этом напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

«В соответствии с правилами, установленными этим постановлением, исполнитель обязан заранее уведомить потребителей о предстоящем перерыве — не позднее чем за десять рабочих дней. При этом уведомление не должно быть формальным: информация о сроках и причинах отключения должна быть доведена до жителей через доступные каналы — объявления в доме, ГИС ЖКХ, сайт исполнителя — или иными способами», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что жители должны заранее понимать, когда именно начнутся работы и когда подача горячей воды будет восстановлена.

«Что касается сроков отключения, то действующие нормы устанавливают общие ограничения по перерывам в предоставлении услуги: не более восьми часов суммарно в месяц и не более четырёх часов единовременно, а при аварии — до 24 часов подряд. Также по ежегодным профилактическим работам важно учитывать, что прежний ориентир — 14 дней — прямо не закреплён в действующих санитарных нормах, однако продолжает использоваться в правоприменительной практике как разумный срок для проведения таких работ», — объяснил парламентарий.

Безусловно, профилактика и ремонт необходимы для надёжности инженерной инфраструктуры, но они не могут проводиться без своевременного уведомления жителей и без соблюдения разумных сроков, добавил Якубовский.

«Если людей не предупредили заранее или отключение затянулось, у граждан есть основания ставить вопрос о перерасчёте и обращаться в органы жилищного надзора», — заключил собеседник RT.

Ранее россиянам объяснили, что надо делать в случае пропуска срока оплаты ЖКУ.