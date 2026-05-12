Иран перебросил военные и гражданские самолеты в Пакистан и Афганистан

Согласно информации телеканала, иранские военные самолеты были переведены на авиабазу ВВС Пакистана Нур-Хан, расположенную к югу от Исламабада. Как уточнили собеседники CBS News, среди переброшенных машин находился иранский RC-130 — самолет, переоборудованный для разведывательных задач на базе военно-транспортного C-130.
Источники телеканала также утверждают, что иранская авиакомпания Mahan Air незадолго до начала боевых действий направила в Кабул несколько своих самолетов. После закрытия воздушного пространства Ирана эти лайнеры остались в столице Афганистана. Однако, как отмечается, из-за вооруженного конфликта между Пакистаном и Афганистаном воздушные суда вскоре были перемещены в афганский аэропорт Герат, расположенный на границе с Ираном.
В свою очередь, официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в беседе с CBS News опроверг данную информацию.