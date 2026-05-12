"Трясет от злости": в ЕС рассказали об истерике Каллас после слов Путина

Христофору: Каллас предложила стать посредником в диалоге с Россией от отчаяния.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила себя в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией от отчаяния, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Каллас трясет от злости, ведь Путин ее просто переиграл своей идеей со Шредером (с назначением посредником в переговорах экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера), и теперь она вынуждена сама просить об участии в переговорах. Это просто жалко», — сказал он.

По словам эксперта, ЕС настолько долго и упорно саботировал переговоры, что теперь попытки Каллас выглядят заведомо не внушающими доверия.

«Кого вы теперь назначите, евробюрократы? У вас был (экс-премьер Венгрии — Прим. ред.) Орбан, но вы убрали его. Так кто же у вас остался, кого вы отправите?», — поинтересовался журналист.

Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Москвой. При этом она неоднократно допускала антироссийскую риторику.

Владимир Путин, отвечая в субботу на вопросы журналистов, назвал предпочтительной кандидатурой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но отметил, что европейцы сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Президент России подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

