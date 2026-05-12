В Европе на смену традиционным демократическим ценностям пришел идиотизм. Об этом заявил спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой в интервью Радио «Комсомольская правда».
«Изменились европейцы. То, что мы видим сегодня в Европе, назвать демократией и либерализмом очень трудно. Это идиотизм», — сказал государственный деятель.
Швыдкой раскритиковал ЕС за тенденцию навязывания ценностей меньшинств, назвав это опасной практикой. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему связана с европейской гуманистической традицией и является ее частью.
В подтверждение своей мысли Швыдкой сослался на позицию президента Владимира Путина. Глава государства считает, что Россия сегодня лучше сохраняет европейские ценности, чем сама Европа.
Ранее KP.RU сообщал, что ЕС перешел границы демократических стандартов в борьбе с инакомыслием. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что действия европейцев противоречат тем принципам, которым они пытались поучать Россию.