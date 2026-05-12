Швыдкой считает, что на период проведения СВО нужны ограничения

Швыдкой заявил о допустимости ограничений во время боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

В период проведения спецоперации необходимы определенные ограничения. Об этом заявил спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой в интервью Радио «Комсомольская правда».

«Я не сомневаюсь, что на время военных действий нужны ограничения. Другой вопрос, есть необходимое и достаточное, а есть чрезмерное. И это тоже материя деликатная», — сказал государственный деятель.

Швыдкой отметил, что общество получает информацию из разных источников, однако ключевым фактором остается внутреннее восприятие человека.

В качестве иллюстрации спецпредставитель президента России привел советский анекдот о человеке, который «заглушал» иностранные радиоголоса. По его словам, недооценивать мышление россиян является ошибкой.

Ранее KP.RU сообщал, что в период майских праздников 2026 года в ряде регионов России были введены временные ограничения в работе мобильной связи. Они вводились для обеспечения безопасности во время массовых праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая.