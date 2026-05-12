Европе следует «изменить подход» к России, чтобы заинтересовать её вести переговоры. Такое мнение высказала министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард.
Она отметила в интервью порталу Euronews, что европейским странам рано или поздно придётся поговорить в Москвой. При этом, как утверждает Стенергард, Россия якобы не заинтересована в диалоге.
«…Я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», — сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что переговорщик от ЕС должен иметь политическое желание восстановить диалог.