В Кремле оценили кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с Россией от Евросоюза

Песков заявил, что Штайнмайер может стать переговорщиком с РФ от ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Для участия в диалоге между Европой и Россией нет ограничений — присоединиться могут любые стороны. Ключевая задача, чтобы этот диалог был возобновлен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах.

«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — сказал Песков для РИА Новости.

Der Spiegel ранее писал, что в правящей коалиции ФРГ обсуждают кандидатуру президента в качестве посредника на переговорах между ЕС и Россией. При этом кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера сразу встретили в штыки — в правящей коалиции ему не доверяют.

В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас не исключила свою кандидатуру переговорщика в будущем диалоге Европы и России.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше