В Кремле оценили кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с Россией от Евросоюза

Для участия в диалоге между Европой и Россией нет ограничений — присоединиться могут любые стороны. Ключевая задача, чтобы этот диалог был возобновлен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах.
«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — сказал Песков для РИА Новости.
Der Spiegel ранее писал, что в правящей коалиции ФРГ обсуждают кандидатуру президента в качестве посредника на переговорах между ЕС и Россией. При этом кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера сразу встретили в штыки — в правящей коалиции ему не доверяют.
В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас не исключила свою кандидатуру переговорщика в будущем диалоге Европы и России.