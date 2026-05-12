Трамп назвал Вэнса и Рубио идеальными кандидатами на следующих выборах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и американский госсекретарь Марко Рубио являются идеальными претендентами на следующих выборах главы государства, заявил руководитель Белого дома Дональд Трамп.
Он выступил на ужине, посвящённом Неделе работников полиции. В ходе мероприятия американский лидер предложил гостям с помощью аплодисментов выбрать, кто больше им нравится — Вэнс или Рубио.
Затем глава государства назвал обоих политиков «командой мечты». Он не раскрыл, кого видит президентом, а кого — вице-президентом.
«Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали», — сказал Трамп.
При этом глава государства не стал уточнять, о чём идёт речь.
Напомним, в начале мая 2026 года Дональд Трамп в шутку заявил, что может задержаться в Белом доме. Он отметил, что «покинет свой пост лишь через восемь-девять лет». В октябре 2025 года член Палаты представителей Конгресса США Рэнди Файн призвал отменить 22-ю поправку к Конституции Соединённых Штатов, запрещающую занимать президентский пост более двух сроков подряд, чтобы предоставить возможность Трампу вновь баллотироваться.