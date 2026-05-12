Ковровые бомбардировки: назван новый план после перемирия в Иране

Война на Ближнем Востоке станет одной из центральных тем переговоров в ходе визита американского президента Дональда Трампа в Китай. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, если не будет выработано устраивающее все стороны соглашение, то Ближний Восток ждет новая эскалация конфликта.
«Если соглашение не будет достигнуто, то произойдет эскалация боевых действий со стороны США. Она не будет продолжительной, потому что уже понятно, что даже такая держава, как США, способна вести интенсивные боевые действия не больше двух месяцев. Затем заканчиваются запасы оружия, ГСМ, передовой техники, и нужен перерыв для восстановления и пополнения этих запасов. С этим и связано текущее перемирие, а не столько с какими-то желаниями Трампа показать, что он согласен и на мирное урегулирование. Перемирие используется, чтобы пополнить резервы и провести перегруппировку войск», — отметил он в беседе с aif.ru.
Кнутов особо подчеркнул, что если через Китай американцы не смогут решить иранский вопрос, то последует резкое обострение ситуации.
«Иран не сдастся, это ясно. Потери с его стороны будут катастрофическими. Американцы, если пойдут на наземную операцию, проиграют. США не пойдут на наземную операцию, а без этого они тоже не выиграют. Поэтому, в случае развития по самому негативному сценарию, это может привести даже к применению тактического ядерного оружия при очень мощной эскалации именно со стороны США с целью ликвидировать места, где может храниться обогащённый иранский уран», — сказал эксперт.
Собеседник издания подчеркнул, что США не хотят и не могут по своим политическим причинам признать поражение в Иране.
"В противном случае республиканцы проиграют выборы в Конгресс, и, соответственно, исходя из этого, будут проблемы, встанет вопрос об импичменте Трампа и министров.
И это крайне тяжёлая, нежелательная ситуация для республиканцев.
Поэтому Трамп разрабатывает какой-то план, чтобы в сентябре — октябре одержать победу, чтоб это сказалось на его рейтинге в лучшую сторону. Победа эта будет весьма условной, потому что все сведётся к ковровым бомбардировкам, как это было во Вьетнаме, когда все стиралось с лица земли. Они готовятся к нанесению ударов по энергетике, по логистике обычными средствами, без ядерного оружия, чтобы страна оказалась фактически разрушенной с разрушенной экономикой", — резюмировал военный эксперт.
Ранее Кнутов объяснил, что к настоящему моменту США не достигли ни одной из поставленных целей военного конфликта на Ближнем Востоке. Если сейчас американцы уйдут из Ирана, то это будет для них мощной оплеухой.