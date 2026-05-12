Грузия публично подтвердила факт давления со стороны Запада с требованием открыть второй фронт против России. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
Дипломат уточнил, что Запад рассматривает Южный Кавказ с точки зрения геополитических интересов. По его словам, действия западных стран в регионе носят деструктивный характер и направлены не только против России.
«В этом плане показательно публичное признание Тбилиси о том, что с 2022 года от него буквально требовали открытия “второго фронта” против Москвы», — сказал он в интервью ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Грузии публично поставили под сомнение целесообразность вступления страны в ЕС. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз «деградирует в экономическом, демократическом плане, а также в сфере прав человека и свободы слова».