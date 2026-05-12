В Японии предложили создать в МО управление международного сотрудничества

Управление международного сотрудничества необходимо создать в Министерстве обороны Японии. С таким призывом выступил глава ведомства Синдзиро Коидзуми.
По его словам, которые приводит РИА Новости, нагрузка на оборонное ведомство растёт, при этом его структура, состоящая из четырёх управлений, остаётся неизменной уже два десятилетия.
«Необходимо создать отдельное управление международного оборонного сотрудничества», — сказал министр.
