Индия ускоренно выводит свои золотые запасы из зарубежных хранилищ

Резервный банк Индии в оперативном порядке осуществляет возврат национального золотого запаса из иностранных хранилищ, сообщает издание The Times of India, ссылаясь на аналитический центр GTRI.
По данным за 2023 год, около 38% золотого запаса страны находилось на территории Индии, а к марту 2026 года этот показатель увеличился примерно до 77%.
Как отмечают индийские экономисты, существует множество факторов, способствующих перераспределению золота, включая риск заморозки активов, который стал актуален после событий 2022 года. Кроме того, ускорение процесса репатриации золота связано с ближневосточным конфликтом, усилившим необходимость повышения экономической безопасности Индии, подчеркивает издание.
