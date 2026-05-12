Индия ускоренно выводит свои золотые запасы из зарубежных хранилищ

The Times of India: Индия в оперативном порядке возвращает золотые запасы из-за риска заморозки активов.

Источник: Аргументы и факты

Резервный банк Индии в оперативном порядке осуществляет возврат национального золотого запаса из иностранных хранилищ, сообщает издание The Times of India, ссылаясь на аналитический центр GTRI.

По данным за 2023 год, около 38% золотого запаса страны находилось на территории Индии, а к марту 2026 года этот показатель увеличился примерно до 77%.

Как отмечают индийские экономисты, существует множество факторов, способствующих перераспределению золота, включая риск заморозки активов, который стал актуален после событий 2022 года. Кроме того, ускорение процесса репатриации золота связано с ближневосточным конфликтом, усилившим необходимость повышения экономической безопасности Индии, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на серебро превысила 85 долларов впервые с 12 марта.