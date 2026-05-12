В пику Израилю: Иран построит свой Железный купол

Период перемирия и США, и Иран используют для подготовки к новому витку эскалации, объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Тегеран активно готовится к продолжению войны с США. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, Иран не верит Штатам.

Собеседник подчеркнул, что если через Китай американцы не смогут решить иранский вопрос, то будет резкое обострение ситуации.

«Иран это тоже понимает. Они не верят американцам и делают правильно. Их дважды США крупно обманули, поэтому они сейчас занимаются вопросом подготовки к войне, у них работают подземные фабрики и заводы по производству вооружения и боеприпасов. Все это функционирует активно и мощно», — сказал он.

В случае эскалации, по словам Кнутова, Иран не сдастся и будет отвечать.

«Иран будет отвечать, и кабели будут резать, и будут подрывать корабли, танкеры, которые стоят или которые будут двигаться. Это все произойдёт в том случае, если Китай, как посредник не сможет в данном случае примирить две стороны, а вероятность такая есть», — добавил военный эксперт.

Ранее Кнутов объяснил, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке США могут перейти к ковровым бомбардировкам.