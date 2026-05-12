В пику Израилю: Иран построит свой Железный купол

Собеседник подчеркнул, что если через Китай американцы не смогут решить иранский вопрос, то будет резкое обострение ситуации.
«Иран это тоже понимает. Они не верят американцам и делают правильно. Их дважды США крупно обманули, поэтому они сейчас занимаются вопросом подготовки к войне, у них работают подземные фабрики и заводы по производству вооружения и боеприпасов. Все это функционирует активно и мощно», — сказал он.
В случае эскалации, по словам Кнутова, Иран не сдастся и будет отвечать.
«Иран будет отвечать, и кабели будут резать, и будут подрывать корабли, танкеры, которые стоят или которые будут двигаться. Это все произойдёт в том случае, если Китай, как посредник не сможет в данном случае примирить две стороны, а вероятность такая есть», — добавил военный эксперт.
Ранее Кнутов объяснил, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке США могут перейти к ковровым бомбардировкам.