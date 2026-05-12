В МИД Швеции указали на неизбежность переговоров с РФ

Она подчеркнула, что поиск компромиссов между Россией и Европой необходим.
«Я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода», — предположила она.
Однако следом Стенергард предложила усилить поддержку Украины и ужесточить антироссийские санкции.
Посол по особым поручением МИД РФ Родион Мирошник заявил «Известиям» 12 мая, что в Москве готовы на диалог с ЕС, однако пока не видят с их стороны изменения подходов для достижения каких-либо договоренностей.
До этого, 11 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что разговоры в Европе о возобновлении диалога с Россией являются позитивным сигналом.
