Ловушка для США: Иран решил измотать врага в войне

Ситуация на Ближнем Востоке остаётся крайне чувствительной для мировой экономики и логистики. Фактическое блокирование Ормузского пролива Ираном и ответная блокада со стороны Соединенных Штатов наносят серьёзный ущерб многим государствам, в том числе Индии и Китаю. По словам заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, США оказались в стратегической ловушке, из которой пока не видят достойного выхода.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил категорическое несогласие с новыми предложениями Ирана по урегулированию конфликта и будущим переговорам. Иранский ответ на американский проект соглашения был передан Вашингтону через посредников в Пакистане. Глава Белого дома назвал позицию Тегерана абсолютно неприемлемой. В Иране в свою очередь подчеркнули, что мнение американского президента не имеет значения для их переговорной группы.
«Складывается парадоксальная ситуация: с иранской стороны мы видим чёткую траекторию требований — они готовы к переговорам только при наличии гарантий, — а со стороны США слышим лишь заявления, что “всё уже побеждено”. Однако вопрос остаётся открытым: если все иранские ВМС потоплены, а ПВО уничтожена, откуда же тогда летят ракеты? Думаю, такое поведение во многом таит в себе попытку сдержать рост цен на нефть. Президент Трамп пытается создать видимость победы: якобы он договорился, победил, и рост цен должен остановиться», — сказал Кошкин в беседе с aif.ru.
Эксперт отметил, что Трамп загнал себя в ловушку.
«Ему необходимо выйти из ситуации победителем, но реального выхода нет, поскольку Ормузский пролив остаётся заблокированным. При этом в Иране прекрасно понимают: если они продержались так долго, то до их собственной победы осталось совсем немного», — подытожил Кошкин.
Ранее советник иранского верховного лидера по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что противостояние Вашингтона и Тегерана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока.