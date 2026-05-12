Юрист Южалин: запрет на разглашение работником своей зарплаты неправомерен

Закон предусматривает некоторые виды конфиденциальной информации, и работодатель может установить запрет на её разглашение. Однако размер заработной платы сотрудника не может лично для него являться конфиденциальной информацией.

Об этом рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

«Следовательно, данный работник может распоряжаться этой информацией так, как считает нужным», — подчеркнул специалист.

Если же речь идёт о заработной плате других сотрудников, то тут ситуация иная, добавил эксперт.

«По мнению Роскомнадзора, сведения о заработной плате стороннего лица являются информацией, содержащей персональные данные (письмо Роскомнадзора от 07.02.2014 № 08КМ-368). Если следовать данной логике, то распространять (или разглашать) персональные данные, включая сведения о заработной плате, без согласия самого работника запрещено. В таком случае установленный работодателем запрет можно считать законным», — заключил он.

Ранее россиянам перечислили ситуации, когда зарплату обязаны выплатить досрочно.