Юрист Южалин: запрет на разглашение работником своей зарплаты неправомерен

Закон предусматривает некоторые виды конфиденциальной информации, и работодатель может установить запрет на её разглашение. Однако размер заработной платы сотрудника не может лично для него являться конфиденциальной информацией.
Об этом рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
«Следовательно, данный работник может распоряжаться этой информацией так, как считает нужным», — подчеркнул специалист.
Если же речь идёт о заработной плате других сотрудников, то тут ситуация иная, добавил эксперт.
«По мнению Роскомнадзора, сведения о заработной плате стороннего лица являются информацией, содержащей персональные данные (письмо Роскомнадзора от 07.02.2014 № 08КМ-368). Если следовать данной логике, то распространять (или разглашать) персональные данные, включая сведения о заработной плате, без согласия самого работника запрещено. В таком случае установленный работодателем запрет можно считать законным», — заключил он.
