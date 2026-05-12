Guardian: глава МИД Британии, вероятно, призвала Стармера уйти в отставку

По информации, опубликованной в британской газете Guardian, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, вероятно, призвала премьер-министра Кир Стармера подать в отставку.
«Иветт Купер, предположительно, сказала премьеру, что ему стоит обеспечить упорядоченную передачу власти после сокрушительных поражений на выборах, которые грозят поставить крест на его премьерстве», — отмечается в публикации.
Кроме того, издание сообщает, что министр обороны Джон Хили и заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми также, вероятно, обсуждали с премьер-министром возможные способы ответственного и достойного подхода к последствиям неудачных выборов.
Накануне телеканал Sky News сообщал, что ряд высокопоставленных представителей британского правительства заявили Стармеру, что он утратил поддержку со стороны Лейбористской партии и его игра теперь окончена.