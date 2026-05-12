Венесуэла выразила протест после заявлений генерального секретаря ООН

КАРАКАС, 12 мая. /ТАСС/. Венесуэла заявила протест в связи с заявлениями генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о предполагаемой измене при отстранении от власти президента боливарианской республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в правительственном коммюнике, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.
«Боливарианская Республика Венесуэла выражает решительный протест в ответ на заявления генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в отношении венесуэльского государства, поскольку считает, что они содержат утверждения, несоответствующие его высокой должности и противоречащие принципам объективности, осмотрительности, беспристрастности и добросовестности, закрепленным в Уставе ООН», — отмечено в коммюнике.
Венесуэльское правительство считает, что заявления Гутерриша «отражают прогрессирующее ухудшение положения генерального секретариата, который не способен вносить эффективный вклад в дело мира и урегулирования крупных конфликтов, потрясающих сегодня человечество». Как указано в тексте, пока продолжается геноцид палестинского народа, расширяются войны и применяются односторонние принудительные меры против суверенных народов, генеральный секретариат ООН сохраняет позицию молчания или двусмысленности.
В коммюнике подчеркивается, что статья 100 Устава ООН обязывает генерального секретаря действовать на основе принципов нейтралитета, беспристрастности и независимости, сохраняя легитимность организации и соблюдая нормы международного права.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли президента Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк и не признали выдвигаемые против них обвинения. Функции главы государства исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.