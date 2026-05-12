Пушилин: неработающие механизмы ООН увеличивают риски глобального конфликта

Механизмы ООН, направленные на сдерживание военных конфликтов, не работают. На фоне этого увеличиваются риски глобального противостояния. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил в беседе с ТАСС, что срыв договорённостей, касающихся нераспространения ядерного оружия, способен стать предвестником неминуемой катастрофы.
«Я расцениваю так, потому что сейчас многие уже предпосылки к этому созданы. Институты ООН, которые сдерживали после Второй мировой войны развязывание глобальных конфликтов, сейчас не работают», — сказал собеседник агентства.
Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил о стратегической угрозе, которую создаёт европейский «ядерный зонтик».