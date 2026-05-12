Заявление Кремля — Песков назвал условие диалога Европы с Россией

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в возможном диалоге Европы с Россией могут участвовать разные политики, если у сторон появится желание восстановить переговоры, сообщает РИА Новости. Так он ответил на вопрос о вероятном назначении президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником.
Песков не стал выделять конкретную кандидатуру. По его словам, сейчас можно перечислять разные известные имена, однако ключевым остается не персональный выбор, а политическая готовность вернуться к разговору.
Поводом для комментария стала информация немецкого журнала «Шпигель». Издание сообщило, что правящая коалиция Германии, в которую входят блок ХДС/ХСС и СДПГ, обсуждает возможность участия Штайнмайера в диалоге между Европой и Россией.
Владимир Путин ранее, отвечая на вопросы журналистов, назвал предпочтительной фигурой бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом президент России подчеркнул, что европейские страны должны сами определить политика, которому доверяют и который не выступал с резкими заявлениями в адрес Москвы.
Путин также заявил, что именно Европа отказалась от переговоров с Россией. В Кремле при этом увязывают перспективу возобновления контактов не с конкретным посредником, а с готовностью европейских лидеров к диалогу.
Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус накануне не стал оценивать возможную роль Шредера и не назвал других кандидатов. Одновременно он заявил о готовности «евротройки» начать переговоры с Москвой вместе с Вашингтоном.
Против кандидатуры Шредера выступила глава евродипломатии Кая Каллас. Она заявила, что не хочет позволять России определять переговорщиков.
В последние месяцы в европейских странах чаще звучат призывы восстановить контакты с Москвой. Глава Евросовета Антониу Кошта говорил, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале направлял в Москву своего дипломатического советника.
Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что контакты с Россией следует возобновить ради импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. Он также признавал, что украинский конфликт может быть урегулирован только через соглашение с Москвой.
О необходимости рано или поздно начать разговор с Россией не раз говорил и президент Финляндии Александр Стубб.
