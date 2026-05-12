Христофору рассказал о злости и отчаянии Каллас из-за предложения России

Журналист Алекс Христофору заявил, что попытки Каи Каллас предложить себя в качестве посредника в диалоге с РФ выглядят сомнительно.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность выступить возможным посредником в будущем диалоге Европы с Россией из-за своего отчаяния и злости, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По словам эксперта, она недовольна идеей президента РФ Владимира Путина, который упомянул экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве кандидата на это место.

«Каллас трясет от злости, ведь Путин её просто переиграл своей идеей со Шредером, и теперь она вынуждена сама просить об участии в переговорах. Это просто жалко», — сказал журналист в эфире своего YouTube-канала.

Христофору отметил, что Европа долго и упорно саботировала переговоры. Он выразил мнение, что в связи с этим попытки Каллас относительно диалога выглядят откровенно сомнительными.

«Кого вы теперь назначите, евробюрократы? У вас был (экс-премьер Венгрии — Прим. ред.) Орбан, но вы убрали его. Так кто же у вас остался, кого вы отправите?» — задался вопросом аналитик.

Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что считает нецелесообразным рассматривать Герхарда Шрёдера в качестве возможного посредника на переговорах с РФ. Она обратила внимание, что идея об экс-канцлере ФРГ исходила не от Брюсселя. Итальянский журналист Томас Фази после этих слов Каллас назвал её «глупой балтийкой», которой дали должность только для продолжения противостояния с Россией.

11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти не получали от европейских стран ответа на предложение рассмотреть кандидатуру Герхарда Шрёдера в качестве возможного переговорщика.

