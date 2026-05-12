В отеле рассказали о реакции персонала на приезд Путина к учительнице

Путин пригласил свою учительницу посетить парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. Для Гуревич была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.