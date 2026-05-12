Венесуэла выразила решительный протест генсеку ООН из-за слов о Мадуро

«Боливарианская Республика Венесуэла выражает решительный протест в ответ на заявления генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в отношении венесуэльского государства, поскольку считает, что они содержат утверждения, несоответствующие его высокой должности и противоречащие принципам объективности, осмотрительности, беспристрастности и добросовестности, закрепленным в Уставе ООН», — указано в документе.
Как отмечается в коммюнике, венесуэльское правительство полагает, что заявления Гутерриша «отражают прогрессирующее ухудшение положения генерального секретариата, который не способен вносить эффективный вклад в дело мира и урегулирования крупных конфликтов, потрясающих сегодня человечество». В тексте подчеркивается, что на фоне продолжающегося геноцида палестинского народа, расширения вооруженных конфликтов и применения односторонних принудительных мер против суверенных государств генеральный секретариат ООН сохраняет позицию молчания или двусмысленности.
В коммюнике также напоминается, что статья 100 Устава ООН обязывает генерального секретаря действовать на основе принципов нейтралитета, беспристрастности и независимости, сохраняя легитимность организации и соблюдая нормы международного права.
3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле, после чего захватили и вывезли президента Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк и не признали предъявленные им обвинения. Обязанности главы государства временно исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, ранее занимавшая пост исполнительного вице-президента республики.