Дмитриев задался вопросом, будет ли Запад игнорировать скандал на Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил сомнение в том, что зарубежные СМИ обратят внимания на коррупционный скандал на Украине, несмотря на предъявление официальных обвинений бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку.
В своем сообщении в социальной сети X* Дмитриев указал на то, что западные СМИ продолжают игнорировать данный скандал, несмотря на действия украинских антикоррупционных органов.
«Какой посыл несут эти двойные стандарты в СМИ? “- задался вопросом глава РФПИ.
Ранее также стало известно, что сотрудники НАБУ проводят следственные мероприятия по адресу проживания Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.