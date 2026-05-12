Иран решил добить США: главная новость войны на Ближнем Востоке от 12 мая

Президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая. Ожидается, что иранская тема станет одной из главных. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, Трамп попытается через Китай повлиять на Иран, чтобы выработать соглашение, которое устроит все стороны.
Комментируя главную новость войны на Ближнем Востоке от 12 мая, военный эксперт подчеркнул, что Тегеран прекрасно понимает: в случае, если этого соглашения не будет, то Ближний Восток ждет новая эскалация конфликта.
«Иран это тоже понимает. Они не верят американцам и делают правильно. Их дважды США крупно обманули, поэтому они сейчас занимаются опросом подготовки к войне, у них работают подземные фабрики и заводы по производству вооружения и боеприпасов. Все это функционирует активно и мощно», — сказал он.
Кнутов подчеркнул, что в случае эскалации Иран не сдастся и будет отвечать.
«Иран не сдастся, это ясно. Потери с его стороны будут катастрофическими. Американцы, если пойдут на наземную операцию, проиграют. Но США не пойдут на наземную операцию, а без этого они тоже не выиграют. Поэтому, в случае развития по самому негативному сценарию, это может привести даже к применению тактического ядерного оружия при очень мощной эскалации именно со стороны США с целью ликвидировать места, где может храниться обогащённый иранский уран», — объяснил эксперт.
Кнутов подчеркнул, что Иран будет сопротивляться до последнего.
«Иран будет отвечать, и кабели будут резать, и будут подрывать корабли, танкеры, которые стоят или которые будут двигаться. Это все произойдёт в том случае, если Китай, как посредник не сможет в данном случае примирить две стороны, а вероятность такая есть», — резюмировал он.