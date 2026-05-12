Иран решил добить США: главная новость войны на Ближнем Востоке от 12 мая

«Иран не сдастся, это ясно. Потери с его стороны будут катастрофическими. Американцы, если пойдут на наземную операцию, проиграют. Но США не пойдут на наземную операцию, а без этого они тоже не выиграют. Поэтому, в случае развития по самому негативному сценарию, это может привести даже к применению тактического ядерного оружия при очень мощной эскалации именно со стороны США с целью ликвидировать места, где может храниться обогащённый иранский уран», — объяснил эксперт.