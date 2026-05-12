В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Ранее завершилось перемирие, объявленное ко Дню Победы. 7 мая в Минобороны РФ сообщили, что российский лидер Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в честь Дня Победы. Позже при посредничестве США согласовали перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными «1000 на 1000». В период перемирия все группировки Армии России в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Однако в ответ на нарушения с украинской стороны российские войска действовали зеркально. В Минобороны отметили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в различных регионах России. Всего на 11 мая, по данным Минобороны РФ, было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.