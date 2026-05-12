Заявление о воздушном бое — российский Су-57 связали с уничтожением шведского самолета

Российский военный блогер Борис Рожин сообщил о возможном уничтожении переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340. По его данным, удар нанес российский истребитель Су-57.
Как утверждает Рожин, самолет был поражен ракетой класса «воздух — воздух». При этом он подчеркнул, что официального подтверждения этой информации пока нет.
О передаче Украине двух самолетов Saab 340 власти Швеции объявили в мае 2024 года. Машины относятся к авиации дальнего радиолокационного обнаружения.
Ключевым элементом самолета считается радиолокационный комплекс Saab Erieye. Сообщалось, что он способен обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 450 километров. Обычно такие самолеты работают на высоте около шести тысяч метров.
Ранее специалисты отмечали, что Saab 340 может использоваться для обнаружения низколетящих беспилотников и крылатых ракет. Также высказывались предположения, что украинская сторона будет размещать эти самолеты на западе страны и регулярно перебрасывать их между аэродромами.
Су-57 стал первым серийным российским истребителем пятого поколения, разработанным в рамках программы ПАК ФА. Машину создавали в ОКБ Сухого как замену Су-27 и ответ американским F-22 и F-35.
Первый полет опытного образца Т-50 состоялся 29 января 2010 года. Серийное производство самолетов началось в конце 2010-х годов.
Главной особенностью Су-57 считается сочетание технологий малозаметности, сверхманевренности и широкого набора вооружений. При создании самолета использовали композитные материалы, радиопоглощающее покрытие и внутренние отсеки для ракет и бомб, что должно снижать заметность для радаров.
Согласно открытым данным, длина самолета составляет около 19 метров, размах крыла — 14 метров. Максимальная скорость достигает примерно 2600 километров в час, практический потолок — около 20 километров. Боевая нагрузка оценивается в 10 тонн. Экипаж — один человек.
Самолет оснащен двумя двигателями АЛ-41Ф1 с управляемым вектором тяги. Для модернизированных версий разрабатывается двигатель второго этапа — «Изделие 30» или АЛ-51Ф1. Предполагается, что он улучшит сверхзвуковой крейсерский полет, дальность и показатели скрытности. Первый полет Су-57 с новым двигателем состоялся в 2017 году.
В арсенал самолета входят ракеты «воздух — воздух» Р-77М и Р-37М, ракеты Х-38, Х-59 и Х-69, корректируемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500, а также 30-мм авиационная пушка.
Су-57 позиционируется как универсальная платформа. Самолет способен вести воздушный бой, наносить удары по наземным и морским целям, действовать в зоне ПВО и взаимодействовать с беспилотниками, включая тяжелый дрон С-70 «Охотник».
В странах НАТО самолет получил обозначение Felon. Российская сторона называет Су-57 первым отечественным серийным истребителем пятого поколения. При этом вокруг проекта продолжаются споры. Часть экспертов считает самолет одним из наиболее маневренных и дальнобойных в своем классе, другие обращают внимание на небольшое количество построенных машин и ограниченные темпы серийного производства.
