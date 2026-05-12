Галибаф назвал безальтернативным план Ирана по урегулированию конфликта

План урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, предложенный Ираном, является безальтернативным. С таким заявлением выступил спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.
Он отметил на своей странице в социальной сети X, что любой другой подход к урегулированию конфликта будет недостаточным и обернётся неудачей.
«Нет другого пути, кроме как принять права иранского народа, изложенные в предложении, состоящем из 14 пунктов», — написал Галибаф.
Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил об очень малых шансах на продление режима прекращения огня с Ираном.