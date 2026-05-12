Трамп 12 мая вылетит в Китай

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник вылетит в Пекин, где запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил Белый дом.
Исходя из расписания Трампа, которое распространил Белый дом, американский лидер покинет свою резиденцию в 13.40 (20.40 мск), направится на базу Эндрюс, а оттуда — в Китайскую Народную Республику, с дозаправкой на Аляске. В Пекин Трамп, как ожидается, прибудет в среду.
В четверг и пятницу президент проведет встречи с главой Китая, говорится в расписании Трампа.
Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта — 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.