Сенатор Мурог: право на бесплатное протезирование зубов есть у ряда граждан

На федеральном уровне право на бесплатное протезирование зубов закреплено за рядом категорий граждан, включая Героев Советского Союза и России, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также отдельных категорий военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Как объяснил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог, военные пенсионеры могут воспользоваться этой льготой при выслуге от 20 лет — но лишь в случае увольнения по возрасту, состоянию здоровья или в связи с организационно‑штатными мероприятиями.
«Внеочередное протезирование предусмотрено для пациентов с тяжёлыми заболеваниями, например онкологией челюстно‑лицевой области, — при наличии соответствующих медицинских документов. На региональном уровне субъекты России могут расширять перечень льготников: зачастую в него включают ветеранов труда, пенсионеров, малоимущих граждан и другие категории», — напомнил парламентарий.
Он подчеркнул, что условия предоставления такой услуги зависят от бюджета региона и могут существенно различаться.
«Для уточнения актуального перечня льгот и порядка их получения гражданам следует обращаться в органы социальной защиты своего региона либо через портал “Госуслуги”, — заключил собеседник RT.
Ранее россиянам объяснили, кому положено бесплатное оформление сиделки.