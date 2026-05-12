Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что предъявление обвинений бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского связано с попытками украинских властей проигнорировать прежние сигналы со стороны Вашингтона. Об этом дипломат сообщил ТАСС.
По словам Мирошника, нынешняя ситуация стала продолжением коррупционного скандала, который он назвал «Миндичгейт». Дипломат утверждает, что украинская сторона пыталась ограничиться кадровыми решениями и избежать изменений в подходах к распределению бюджетных средств и проводимой политике.
Представитель МИД РФ также заявил, что структуры, курирующие антикоррупционные органы Украины, связаны с Соединенными Штатами.
Ранее украинские антикоррупционные органы сообщили о раскрытии организованной группы, которую подозревают в отмывании 10,5 миллиона долларов при строительстве элитных объектов под Киевом.
В рамках расследования обвинение предъявили одному из участников схемы — бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского.
