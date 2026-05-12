Сенаторы США потребовали от Трампа ускорить продажу оружия Тайваню

Власти Тайваня официально не выказывают опасений по поводу предстоящих переговоров лидеров США и КНР. Замглавы тайваньского МИД Чэнь Минчи в интервью CBS заявил, что США не лишат остров своей поддержки, назвав Вашингтон «самым надежным партнером Тайваня». В то же время на Тайване часто цитируются высказывания Дональда Трампа о том, что будущее острова зависит от Си Цзиньпина, отмечает Taipei Times.