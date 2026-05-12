Пленный из ВСУ рассказал, как его родных убеждали в фальшивости видео из плена

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Представители власти убеждали родственников украинского военнослужащего Александра Мусийчука, что его видео из российского плена сгенерировано нейросетью. Об этом рассказал ТАСС сам военнопленный.
«Я был [официально] без вести пропавшим. Мои сестры ходили, документы подавали. Я с младшей сестрой сначала разговаривал. Ей сказали, что я робот. Мы по видео связались, нам дали возможность. Ей сказали: “Это робот, вы не ведитесь, это все Российская Федерация придумала. Он робот”, — рассказал он в рамках проекта “Украина пропадает без вести”.
По словам Мусийчука, позже он связался со своей старшей сестрой, которая обратилась за помощью в ТЦК (аналог военкомата). Однако сотрудники военкомата сообщили ей, что брат не может находиться в плену, поскольку он в розыске. «Я уже в плену был неделю или две. Дома в Виннице я был в розыске, а забрали меня в Киеве. То есть они даже не обмениваются данными», — рассказал он.
Пленные ВСУ создали гуманитарный проект «Украина пропадает без вести», где ведут Telegram-канал, проводят прямые эфиры, рассказывая истории бойцов, помогая родным выйти с ними на связь.