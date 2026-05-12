Юрист Браун: мошенники создают поддельные сайты детских лагерей

Мошенники начали создавать поддельные сайты и сообщества в социальных сетях, копирующие официальные ресурсы детских лагерей и туристических фирм. Об этом сообщила подполковник внутренней службы в отставке юрист Елена Браун.
Она отметила в беседе с РИА Новости, что мошенники заманивают потенциальных жертв низкими ценами и распродажами, убеждая их, что количество путёвок ограничено. Получив деньги, преступник исчезает.
Ранее в Министерстве внутренних дел России предупредили граждан о мошеннической схеме с арендой загородной недвижимости.