СМИ: Индия начала возвращать из-за границы золото

Times of India: Индия начала возвращать свои золотые резервы из заграницы.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Индия начала возвращать свои золотые резервы из заграницы, пишет газета The Times of India.

«В период с октября 2025 года по март 2026 года Резервный банк Индии (RBI) вернул в страну 104,2 метрических тонны золота. RBI уже репатриировал около 280 тонн золота в период с 2023 по 2025 год, включая 64 тонны, возвращенные в середине 2025 года, и около 100 тонн, репатриированных из Великобритании», — говорится в материале.

Вчера премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал людей работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукции.

