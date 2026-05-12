Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что грузинские власти публично признавали давление со стороны Запада с требованием открыть «второй фронт» против России. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.
По словам Калугина, западные страны рассматривают Южный Кавказ как площадку для геополитического противостояния. Он утверждает, что речь идет не о созидательной политике, а о действиях, направленных против Москвы.
Представитель российского МИД отметил, что особенно показательным считает признание Тбилиси о требованиях открыть второй фронт против России после 2022 года.
Калугин также заявил, что Россия продолжает работу по восстановлению отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, взаимодействие ведется в рамках Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Читайте также: Зеленского обвинили в коррупции — появились данные о зарплате и «откатах».