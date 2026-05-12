Antidiplomatico: Писториус приехал в Киев для обсуждения терактов против России

Ранее сообщалось, что Германия и Украина договорились о совместном производстве дальнобойных беспилотников. Об этом Борис Писториус сообщил во время поездки в Киев. По словам министра обороны ФРГ, немецкие и украинские промышленные группы уже начали реализацию совместных проектов. Берлин рассчитывает на выпуск беспилотников с дальностью действия до 1500 километров. Немецкая сторона также планирует присоединиться к платформе Brave1, где испытывают новые образцы вооружений в условиях боевых действий.