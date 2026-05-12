Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против назначения переговорщиком с РФ от ЕС Герхарда Шрёдера, кандидатуру которого предложил российский президент Владимир Путин. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил мотивы Каллас.
«Каллас против всего и всегда. Это классический образ европейской старухи Шапокляк. Для Каллас не важно, сколько погибнет украинцев в противоборстве с Россией, для нее играют роль только личные, эгоистичные цели, которые она преследует. Такие заявления делаются однозначно в интересах крупных оружейных предприятий и компаний, которые лоббируют производство вооружений. И нельзя исключать, что Каллас получает вполне материальную выгоду от производителей оружия из европейских стран, так как является рупором оружейного лобби», — сказал он.
По словам Иванникова, с оружейным лобби связано и заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги в Брюсселе, который заявил, что Украина также, как и Каллас, не поддерживает кандидатуру Шредера.
«Герхард Шредер — это авторитетный европеец. В России ему доверяют, это политик, у которого осталась честь, совесть, и он вряд ли будет склонен лгать и интерпретировать предстоящие переговоры. Это не устраивает “ястребов войны”, так как уже подписаны контракты на поставку на Украину новых вооружений. Высказывания Сибиги вполне Прогнозируемы. Для таких, как Сибига, мирные переговоры и возможное заключение мира с Россией означает полный политический крах и забвение. Режим Зеленского в этом случае не удержится у власти, поэтому он буквально зубами цепляется за малейшую возможность продлить боевые действия, сделать все возможное, чтобы усидеть, удержаться в министерском кресле, что, очевидно, показывает не только его дипломатическую несостоятельность, но и является абсолютно безнравственным поступком, который очевиден всем здравомыслящим украинцам», — объяснил Иванников.
Несмотря на заявление Каллас, по данным немецких СМИ, в Германии не отбрасывают кандидатуру бывшего канцлера и рассматривают возможность отправки на переговоры вместе с Шредером президента Штайнмайера.