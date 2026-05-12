Гонка вооружений усилилась — мировые траты на оборону приблизились к $3 трлн

Россия заняла третью позицию с расходами на уровне $190 млрд. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 5,9%. При этом SIPRI отмечает, что темпы роста стали самыми низкими с 2022 года. Институт также указал на высокую нагрузку военных расходов на российскую экономику — 7,5% ВВП и около 20% государственных трат.