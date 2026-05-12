Гонка вооружений усилилась — мировые траты на оборону приблизились к $3 трлн

Мировые расходы на оборону в 2025 году достигли рекордных $2,887 трлн. Такие данные привел Стокгольмский международный институт исследования проблем мира SIPRI в ежегодном обзоре, сообщает РБК.
По оценке института, глобальные военные траты выросли на 2,9% по сравнению с 2024 годом. Рост продолжается уже 11 лет подряд, а за последнее десятилетие совокупные расходы увеличились на 41%.
На долю США, Китая, России, Германии и Индии пришлось 58% всех мировых военных расходов. В общей сложности эти страны направили на оборону $1,686 трлн.
Крупнейший военный бюджет сохранили США. В 2025 году Вашингтон потратил на оборону $954 млрд, что составляет треть мировых расходов. При этом SIPRI зафиксировал снижение американских трат на 7,5% год к году. Аналитики связывают это с сокращением дополнительной помощи другим государствам.
Китай сохранил второе место с расходами в $336 млрд. Военный бюджет КНР растет 31 год подряд. За десять лет увеличение составило 62%. SIPRI указывает, что Пекин продолжает модернизацию армии и развитие новых вооружений, включая самолеты шестого поколения J-36 и J-50, а также стратегический бомбардировщик H-20.
Россия заняла третью позицию с расходами на уровне $190 млрд. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 5,9%. При этом SIPRI отмечает, что темпы роста стали самыми низкими с 2022 года. Институт также указал на высокую нагрузку военных расходов на российскую экономику — 7,5% ВВП и около 20% государственных трат.
По оценке аналитиков, на фоне конфликта на Украине Москва стала активнее использовать более дешевые системы вооружений, включая беспилотники.
Германия увеличила расходы на оборону до $114 млрд. Рост составил 24% за год. SIPRI отмечает, что впервые с 1990 года военные расходы ФРГ превысили 2% ВВП.
Индия потратила на оборону $92,1 млрд. Военные расходы страны выросли на 8,9% после конфликта с Пакистаном в мае 2025 года. В результате Нью-Дели увеличил финансирование авиации на 18%.
По данным SIPRI, доля Европы в мировых военных расходах за десять лет выросла до 30%, тогда как доля Северной и Южной Америки сократилась до 37%.
Отдельно институт оценил расходы стран НАТО. В 2025 году совокупный оборонный бюджет альянса составил $1,581 трлн, или 55% мировых расходов. В SIPRI отметили планы стран блока к 2035 году довести траты на оборону до 5% ВВП.
При этом аналитики обратили внимание на отсутствие четких критериев, какие расходы можно относить к военным. По оценке института, это может привести к включению в оборонные бюджеты затрат, не связанных напрямую с армией и вооружениями.
