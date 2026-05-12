Эксперт Чжу: Трамп обсудит с Си Цзиньпином важные международные вопросы

Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая. Вместе с ним, как проинформировал Белый дом, прибудет большая делегация глав компаний. По данным агентства Reuters, президент США намерен обсудить с Си Цзиньпином ряд вопросов, включая конфликт с Ираном, двустороннюю торговлю и вопрос Тайваня. Последний раз американский лидер был в КНР с государственным визитом 8−10 ноября 2017 года. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами отметил, что от конструктивного сотрудничества и взаимодействия Пекина с Вашингтоном Москва получает только выгоду.