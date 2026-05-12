Эксперт Чжу: Трамп обсудит с Си Цзиньпином важные международные вопросы

ПЕКИН, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе своего госвизита в Китай, как ожидается, обсудит с председателем Си Цзиньпином наиболее важные международные проблемы. Об этом заявил декан Института международных отношений Нанкинского университета Чжу Фэн.
«В условиях растущей нестабильности и неопределенности Китай и Соединенные Штаты активизируют политическое взаимодействие, обсуждают глобальные злободневные вопросы. Это играет важную роль, поскольку помогает создать ориентир в нестабильной международной обстановке», — приводит газета Global Times мнение эксперта, который прокомментировал перспективы предстоящей встречи лидеров двух стран.
Чжу Фэн напомнил, что тайваньский вопрос остается наиболее чувствительной темой в китайско-американских отношениях. Как он отметил, Пекин ожидает, что Вашингтон будет твердо следовать принципу «одного Китая», воздерживаться от «неверных сигналов сепаратистским силам» в Тайбэе.
Урегулирование двусторонних проблем.
Как считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, ожидаемые переговоры Трампа и Си Цзиньпина также будут нацелены на стабилизацию двусторонних связей. По его словам, для урегулирования соответствующих вопросов обе стороны должны проявить готовность к диалогу.
«Стратегическое руководство лидеров двух стран играет здесь незаменимую роль, с которой другие каналы коммуникации вряд ли могут сравниться», — подчеркнул Ли Хайдун.
Уважение интересов.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра Китая и глобализации, бывший советник по коммерческим вопросам при генконсульствах КНР в Сан-Франциско и Нью-Йорке Хэ Вэйвэнь отметил, что для гармоничного укрепления двусторонних связей США должны уважать ключевые интересы КНР, учитывать ее обоснованные опасения. Как он полагает, стабильные китайско-американские отношения принесут пользу как Вашингтону, так и Пекину, «будут способствовать глобальному развитию».
Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая. Вместе с ним, как проинформировал Белый дом, прибудет большая делегация глав компаний. По данным агентства Reuters, президент США намерен обсудить с Си Цзиньпином ряд вопросов, включая конфликт с Ираном, двустороннюю торговлю и вопрос Тайваня. Последний раз американский лидер был в КНР с государственным визитом 8−10 ноября 2017 года. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами отметил, что от конструктивного сотрудничества и взаимодействия Пекина с Вашингтоном Москва получает только выгоду.