Глава украинского МИД Андрей Сибига вслед за главой евродипломатии Каей Каллас заявил, что Украина против назначения Герхарда Шредера переговорщиком с Россией от ЕС. Комментируя это сообщение aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, кого Украина хочет видеть в качестве переговорщика.
«Для озверевших националистов любой переговорщик, который будет устраивать Россию, не будет подходить. Украина явно будет настаивать на том, чтобы переговоры вёл Борис Джонсон либо же кто-то из его ближайшего окружения. Любой переговорщик, одобренный Россией, будет автоматически подвергнут сомнению на Украине и, возможно, в Евросоюзе в целом», — сказал он.
Иванников обратил внимание на то, что среди европейских лидеров разворачивается борьба за место главного переговорщика.
"Европейские лидеры борются за место главного переговорщика. Кто сейчас сумеет организовать эти переговоры, тот и в дальнейшем будет неформально управлять Европой, занимать лидирующие позиции. Между европейскими странами происходит борьба за право вести эти переговоры, поэтому Шрёдеру может составлять конкуренцию как и Великобритания, так и Франция, и ряд других стран, которые будут выдвигать свои условия под эгидой переговоров.
Европейские политические деятели будут пробовать вновь обмануть Россию, решить свои национальные задачи, получить необходимые выгоды, либо заручиться поддержкой на перспективу по различным военно-политическим вопросам. Борьба между европейскими лидерами за место главного переговорщика будет очень серьёзной", резюмировал он.