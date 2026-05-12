Япония примет участие во встрече глав Минобороны по военной миссии в Ормузе

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Япония примет участие в организуемой Великобританией и Францией онлайн-встрече на уровне министров обороны по теме многонациональной миссии в Ормузском проливе. Об этом журналистам сообщил глава оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми.
«Сегодня вечером приму участие в онлайн-совещании министров обороны по многонациональной миссии в Ормузском проливе, организованном совместно Великобританией и Францией», — отметил он. Коидзуми подчеркнул, что Ормузский пролив «является ключевым узлом мировой логистики», поэтому «необходимо как можно скорее восстановить стабильность в проливе и обеспечить свободное и безопасное судоходство для всех стран». Глава японского оборонного ведомства добавил, что в ходе встречи намерен обсудить с коллегами «меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе».
Ранее Минобороны Соединенного Королевства объявило, что Великобритания и Франция проведут 12 мая первую встречу на уровне министров обороны из более чем 40 стран для согласования аспектов международной военной миссии в Ормузском проливе.