Япония примет участие во встрече глав Минобороны по военной миссии в Ормузе

Глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми подчеркнул, что Ормузский пролив "является ключевым узлом мировой логистики"

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Япония примет участие в организуемой Великобританией и Францией онлайн-встрече на уровне министров обороны по теме многонациональной миссии в Ормузском проливе. Об этом журналистам сообщил глава оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми.

«Сегодня вечером приму участие в онлайн-совещании министров обороны по многонациональной миссии в Ормузском проливе, организованном совместно Великобританией и Францией», — отметил он. Коидзуми подчеркнул, что Ормузский пролив «является ключевым узлом мировой логистики», поэтому «необходимо как можно скорее восстановить стабильность в проливе и обеспечить свободное и безопасное судоходство для всех стран». Глава японского оборонного ведомства добавил, что в ходе встречи намерен обсудить с коллегами «меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе».

Ранее Минобороны Соединенного Королевства объявило, что Великобритания и Франция проведут 12 мая первую встречу на уровне министров обороны из более чем 40 стран для согласования аспектов международной военной миссии в Ормузском проливе.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
