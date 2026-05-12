Скандал после выборов — позиции Стармера в Британии резко ослабли

Ряд членов правительства Великобритании в частных разговорах призвали премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Sky News.
По данным телеканала, некоторые представители кабинета заявили главе правительства, что он утратил поддержку внутри Лейбористской партии. Источники утверждают, что Стармеру прямо дали понять: его политические позиции серьезно ослабли.
Одновременно растет давление со стороны парламентариев. К настоящему моменту 60 депутатов Палаты общин от Лейбористской партии публично потребовали отставки Стармера. За последние сутки число таких обращений почти удвоилось.
Недовольные премьером депутаты считают, что сохранение Стармера во главе правительства может ухудшить шансы лейбористов на следующих всеобщих выборах, которые должны пройти не позднее августа 2029 года.
Политический кризис обострился после выборов в органы местного самоуправления 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые потеряла контроль над парламентом Уэльса.
Кроме того, в законодательных органах Англии партия лишилась примерно 1,4 тысячи мест по сравнению с предыдущими выборами. После публикации результатов Стармер признал ответственность за поражение, однако отказался покидать пост премьер-министра.
