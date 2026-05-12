Россиян предупредили о рисках оплаты переводом по номеру телефона

Если отправитель переводит деньги незнакомому человеку, он не может знать, кто именно их получит. Получатель может оказаться лицом, внесённым в перечень террористов и экстремистов, а его счёт может использоваться для финансирования запрещённой деятельности.
Об этом предупредил в беседе с RT член Общественной палаты, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Если банк или контролирующий орган обнаружат такой факт, в отношении отправителя могут начать проверку, добавил он.
«Банк вправе заблокировать счёт самого отправителя, если получатель перевода участвует в сомнительных схемах: обналичивании, транзитных операциях, связях с нелегальными казино или криптообменниками. Отправитель может не знать о таких обстоятельствах, но факт перевода на подобный счёт автоматически включает его в группу риска», — подчеркнул собеседник RT.
Если деньги переведены по номеру телефона, в случае обмана или ошибки вернуть их достаточно сложно, добавил специалист.
«Покупатель, оплачивающий товар переводом по номеру телефона или на карту незнакомого продавца, должен понимать: в случае спора ему придётся доказывать, что между сторонами вообще было соглашение», — отметил эксперт.
По словам Виноградова, перевод по номеру телефона сам по себе не фиксирует ни факта соглашения, ни его условий, если только стороны заранее не оговорили в переписке или в договоре, что оплата на указанные реквизиты считается исполнением обязательств.
«Платёж не создаёт юридического обязательства продавца перед покупателем. В суде же покупатель должен будет подтвердить, за что именно он перевёл деньги, какова была цена, сроки и условия передачи товара», — добавил он.
Чтобы снизить риски при денежных переводах, юрист порекомендовал отправлять средства либо лицам с достоверно установленной личностью, либо на расчётные счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
«Однако даже в этих случаях важно фиксировать условия сделки документально, например заключать договор или сохранять переписку», — заключил он.
