Путин встретился со своей первой учительницей: президент лично заехал за Верой Гуревич

Опубликованы кадры встречи президента России Владимира Путина со своей первой учительницей Верой Гуревич. Видео разместила пресс-служба Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин пригласил Веру Гуревич посетить праздничный парад в честь Дня Победы в Москве. После она осталась в столице на несколько дней.
Глава государства 11 мая пригласил учительницу на совместный ужин в своей резиденции и лично приехал за ней в гостиницу.
На опубликованных кадрах видно, как президент за рулем автомобиля Aurus Komendant прибывает к одной из московских гостиниц на Арбате. Там Путин встретился с учительницей, вручил ей букет цветов. После они тепло поприветствовали друг друга.
«С праздником», — поздравил президент Веру Гуревич с Днем Победы.
Также во время визита в гостиницу Путин пообщался с семьей туристов. Президент поздоровался с главой семейства и поинтересовался, откуда они прибыли.
Мужчина рассказал, что семья добиралась в Москву на автомобиле из Сочи. Путин задал вопрос о погоде в курортном городе. В ответ собеседник пожаловался на прохладную погоду, отметив, что температура составляет около 10−11 градусов.
В завершение короткой беседы президент пожелал семье всего доброго. Затем Путин помог своей учительнице сесть в автомобиль, затем сел за руль и они покинули гостиницу.
Напомним, президент после завершения парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Глава государства прошел вдоль трибун, приветствуя почетных гостей и пожимая им руки.
Как сообщал KP.RU, 9 мая Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные события.
После беседы Фицо сообщил своим приближенным, что намерен донести обсужденную с Путиным информацию до руководства Словакии. Он уточнил, что срочно созовет совещание с государственным оператором нефтепровода «Дружба» компанией Transpetrol.