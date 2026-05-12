В РФ разработали нейросетевые алгоритмы для антидроновой системы малой ПВО

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компания «Аркодим» (Казань, резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) разработала алгоритмы нейросетевого анализа и трекинга для антидроновой системы малой ПВО. Их применение сократит стоимость поражения цели в тысячу раз по сравнению с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) классической ПВО, сообщили в ЦБСТ.
«Компания “Аркодим” (Казань) реализовала комплекс инженерных решений по автоматизации обнаружения и наведения на вражеские БПЛА. На сегодняшний день созданы алгоритмы нейросетевого анализа и трекинга. Разработчик уже провел НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. ТАСС) и испытания лабораторного макета двухосевой турели, самостоятельно выявляющей цели, в том числе малоразмерные БПЛА. Также нейросетевые алгоритмы могут послужить основой для последующего создания антидроновой системы для малой ПВО России. По подсчетам резидента ЦБСТ, применение антидроновых систем с элементами ИИ сократит стоимость поражения цели в тысячу раз по сравнению с ЗРК классической ПВО», — рассказали в ЦБСТ.
В организации уточнили, что алгоритмы нейросетевого анализа и трекинга рассчитывают баллистику, обеспечивают надежное сопровождение цели даже в момент кратковременной потери визуального контакта. «Кроме того, алгоритмы дают возможность работать на упреждение. Они точно определяют, где будет находиться цель через определенный отрезок времени, что существенно облегчает задачу уничтожения стрелковым оружием», — добавили в ЦБСТ.
В центре отметили, что нейросетевые алгоритмы могут быть интегрированы в турель со средством поражения — например, пулеметом и лазером. «Еще один вариант применения — это башня наблюдения, которая предназначена для целеуказания внешним системам нейтрализации беспилотной угрозы, включая дроны-перехватчики. Свой проект “Аркодим” представил на прошедшем в апреле Российском венчурном форуме. Объем инвестиций для полноценной реализации антидроновых решений разработчик оценивает в 100−300 млн рублей», — заявили в ЦБСТ.