В РФ разработали нейросетевые алгоритмы для антидроновой системы малой ПВО

«Компания “Аркодим” (Казань) реализовала комплекс инженерных решений по автоматизации обнаружения и наведения на вражеские БПЛА. На сегодняшний день созданы алгоритмы нейросетевого анализа и трекинга. Разработчик уже провел НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. ТАСС) и испытания лабораторного макета двухосевой турели, самостоятельно выявляющей цели, в том числе малоразмерные БПЛА. Также нейросетевые алгоритмы могут послужить основой для последующего создания антидроновой системы для малой ПВО России. По подсчетам резидента ЦБСТ, применение антидроновых систем с элементами ИИ сократит стоимость поражения цели в тысячу раз по сравнению с ЗРК классической ПВО», — рассказали в ЦБСТ.