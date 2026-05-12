Ситуация с бывшим руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком способна уничтожить репутацию главы киевского режима на Западе.
Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Он отметил в беседе с ТАСС, что удержать этот скандал внутри Украины и игнорировать его практически невозможно.
«У Зеленского есть все шансы получить ярлык человека, которому выделялись колоссальные суммы денег, а он являлся откровенным коррупционером, осваивающим эти деньги», — сказал Мирошник.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков по месту жительства Ермака.