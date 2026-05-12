В Ростовской области ликвидируют последствия ночной воздушной атаки

Жители могут обратиться по телефону 112 или в администрацию сельского поселения, после чего для обследования повреждений будет направлена комиссия. После завершения обхода всех домов и официального подтверждения ущерба можно будет оформить выплаты: подать заявление на единовременную материальную помощь, а в случае утраты имущества — на финансовую поддержку. Заявления и документы на возмещение за повреждённые автомобили принимаются в сельском поселении. На местах работают оперативные штабы.