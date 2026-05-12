В Ростовской области ликвидируют последствия ночной воздушной атаки

В ночь на 8 мая в результате падения обломков беспилотников в нескольких муниципалитетах Ростовской области зафиксированы разрушения. Губернатор Юрий Слюсарь лично выехал на место происшествия, пообщался с жителями и сотрудниками МЧС. Глава региона отметил слаженную работу оперативных служб.

По состоянию на утро в селе Чалтырь Мясниковского района повреждено 50 частных жилых домов, четыре легковых автомобиля и одно складское помещение. В селе Новобессергеневка Неклиновского района пострадал один частный дом, в Батайске — одна хозяйственная постройка.

В Ростове-на-Дону повреждено три частных жилых дома в Железнодорожном районе и один грузовой автомобиль. В Первомайском районе загорелись кровли мебельного магазина и административного здания. Возгорания ликвидированы.

В границах повреждённых домов в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе введён режим ЧС. Комиссии приступили к оценке ущерба, обследования продолжаются по всем адресам.

Жители могут обратиться по телефону 112 или в администрацию сельского поселения, после чего для обследования повреждений будет направлена комиссия. После завершения обхода всех домов и официального подтверждения ущерба можно будет оформить выплаты: подать заявление на единовременную материальную помощь, а в случае утраты имущества — на финансовую поддержку. Заявления и документы на возмещение за повреждённые автомобили принимаются в сельском поселении. На местах работают оперативные штабы.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

